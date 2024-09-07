أسطورة السعودية ساخرًا من مانشيني: فليكتفي بلاعبي الشباب فقط في قائمة المنتخب!

انتقادات لاذعة للمدرب الإيطالي بعد صدمة إندونيسيا

سخر خالد قهوجي، لاعب الاتحاد ومنتخب السعودية السابق، من طريقة اللعب التي يفرضها الإيطالي روبيرتو مانشيني، مدرب الأخضر، بعد تعثر الفريق في افتتاحية تصفيات المونديال.

وسقط منتخب السعودية في فخ التعادل (1-1)، أمام إندونسيا في الجولة الأولى من المرحلة الثالثة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، لتفتح أبواب الانتقادات على مصراعيها ضد المدرب الإيطالي.

ودار نقاش في برنامج "دورينا غير" على القناة السعودية، بين الحارس التاريخي للكرة السعودية محمد الدعيع وسعد الشهري لاعب النصر السابق وخالد قهوجي لاب الاتحاد السابق، بشأن اعتماد مانشيني على 3 مدافعين في طريقة لعب الأخضر، حيث يرون أنها لا تناسب الفريق.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال الدعيع: "جميع الفرق الكبرى في الدوري السعودي التي تدعم المنتخب بلاعبيها، سواء النصر أو الهلال أو الاتحاد أو الأهلي، تلعب بـ4 مدافعين، ولا يوجد فريق يلعب بـ3 مدافعين سوى الشباب".

ورد قهوجي ساخرًا: "إذن على مانشيني أن يستدعي فقط لاعبي الشباب في المنتخب لأنهم تعودوا على هذه الخطة".

وعلق الشهري، قائلًا: "على مدار تاريخ الكرة السعودية، لا يستطيع الفريق التكيف مع طريقة 3-5-2، جميع الأجيال السابقة اعتادت على اللعب بـ4 مدافعين ويجب على مانشيني أن يسير على هذا النهج".