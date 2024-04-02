أسطورة الجلاكتيكوس: ريال مدريد أنشيلوتي "أفضل منّا بكثير".. بالطبع سيهزموننا!

"الأكثر اكتمالًا"

صرّح جوتي هيرنانديز، نجم ريال مدريد السابق، بأن فريق الميرنجي الحالي بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي أفضل بكثير من فريق الجلاكتيكوس التاريخي.

وضم جيل الجلاكتيكوس الشهير العديد من نجوم العالم آنذاك، على رأسهم زين الدين زيدان ولويس فيجو وراؤول والظاهرة رونالدو وروبرتو كارلوس.

وقال جوتي، في تصريح للتلفزيون الإسباني: "فريق الموسم الحالي أكثر اكتمالًا من فريق الجلاكتيكوس، الذي لعبت فيه قبل 20 عامًا، وأعتقد أن ريال مدريد أنشيلوتي سيهزمنا".

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وأضاف: "إنهم أفضل بكثير من الجلاكتيكوس كفريق، وأعتقد أنهم سيهزموننا".

وأشاد جوتي بأنباء تعاقد ريال مدريد مع كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، بنهاية الموسم الجاري.

وقام فريق الجلاكتيكوس الشهير بمسيرة ناجحة بين 2000 و2007، حيث فاز بالدوري الإسباني 3 مرات، وتوج بدوري أبطال أوروبا 2001.