أسطورة البرازيل يُحذر روبرتو فيرمينو من الانتقال إلى برشلونة!

روبرتو فيرمينو يحتاج لنادي آخر!

أعلن روبرتو فيرمينو نجم ليفربول في وقتٍ سابق رحيله عن ملعب أنفيلد وارتبط بالانتقال إلى برشلونة هذا الصيف، لكن ريفالدو أسطورة البرسا والبرازيل حذر مواطنه من الانضمام إلى النادي الإسباني.

ريفالدو يرى أن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا عليه إيجاد نادٍ يمكن أن يضمن له وقت لعب أكبر.

وقدم ريفالدو نصائح قيمة لمهاجم ليفربول الحالي قائلًا: "على خطى اللاعبين البرازيليين الرائعين الآخرين أعتقد أن فيرمينو سيحقق حلم اللعب لبرشلونة ومع ذلك، أعتقد أنه يجب عليه أولًا معرفة دوره في الفريق".

وأشار ريفالدو كذلك إلى تكتيكات تشافي كمدرب وكيف يحب العمل بمهاجم وحيد ومع وجود روبرت ليفاندوفسكي في الفريق يمكن أن يكون فيرمينو على مقاعد البدلاء باستمرار في إسبانيا حيث قال: "تشافي يلعب دائمًا بقلب مهاجم واحد وقد يشير وصول فيرمينو إلى تغيير الإستراتيجية، ولكن على الأرجح سيعني أنه سيكون لاعبًا على مقاعد البدلاء سيلعب بضع دقائق فقط لهذا السبب أنا أعتقد أنه يجب أن يوازن بين قراره، لأسباب ليس أقلها رحيله عن ليفربول لأنه فقد دوره القيادي داخل النادي هذا لا يزيل التاريخ الجميل الذي كتبه".

اقترح الفائز بكأس العالم 2002 أن يحصل فيرمينو أولاً على تأكيدات من تشافي إذا كان يفكر في الانضمام إلى برشلونة هذا الصيف، قائلًا: "لا شك أن اللعب في برشلونة هو حلم، ولكن في هذه المرحلة المتأخرة من مسيرته قد يحتاج إلى البحث عن نادٍ آخر يمنحه مزيدًا من التأكيد للعب المزيد من الدقائق لذا إذا توصل إلى اتفاق مع برشلونة، فأنا آمل أن يتحدث إلى تشافي أولاً لفهم دوره في الفريق".