بعد صفعة أستون فيلا .. سيارة مفخخة تثير ذعر جماهير بولونيا في طريق عودتها من إنجلترا

ليلة حزينة قضاها الطليان في مطار برمنجهام

عاشت جماهير نادي بولونيا الإيطالي، ساعات من الذعر والخوف أثناء رحيلها عن الأراضي الإنجليزية، بعد مواجهة أستون فيلا بمدينة برمنجهام.

وكان فريق بولونيا بمشجعيه ضيفًا على مدينة برمنجهام، أمس الثلاثاء، عندما التقى نظيره أستون فيلا، وخسر بنتيجة (0-2)، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لشبكة "كوريري ديللو سبورت"، فإن مشجعي فريق بولونيا لم يغادروا الأراضي الإنجليزية في موعدهم وقضوا ساعات طويلة داخل مطار برمنجهام، في ظل تعليق حركة الطيران بسبب اشتباه في وجود قنبلة.

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وقامت قوات الشرطة، بإخلاء مطار برمنجهام وتعليق جميع الرحلات الجوية بعد بلاغ عن وجود سيارة مشتبه بها، مع إنذار بوجود قنبلة، حيث تم نقل الركاب الذين تم إجلاؤهم من المطار، بما في ذلك جماهير بولونيا، إلى مركز المعارض الوطني، والذي يقع بمحطة قطار برمنجهام.

ونشر الحساب الرسمي للمطار على منصة "X": "تتواجد الشرطة المحلية حاليًا في الموقع لحل الحادث وعمليات المطار معلقة حاليًا. سيتم تحديث قنوات التواصل الاجتماعي مع تغير الموقف".

وأضاف: "يجب على الركاب الذين لديهم رحلات فورية بعد ظهر اليوم الاتصال بشركات الطيران الخاصة بهم والتحقق من موقعها على الويب. يُنصح الركاب بعدم القدوم إلى المطار في هذا الوقت".

وبعد بضع ساعات من الاضطراب، أعلن المطار إعادة فتحه، ببيان آخر: "تعود العمليات إلى طبيعتها. نعتذر عن أي إزعاج أو اضطراب، لكن سلامة وأمن الجميع في المطار كانت أولويتنا الأولى".