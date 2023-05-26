“أستطيع مساعدتكم في الترجمة” .. أومتيتي يسخر من الصحافة الإسبانية بسبب تصريحاته عن برشلونة!

الاكتئاب وليس السجن!

علق صامويل أومتيتي لاعب برشلونة المعار إلى نادي ليتشي على الترجمة الخاطئة من الصحافة لحواره مع قناة "كنال بلوس" الفرنسية.

الصحافة الإسبانية نقلت تصريحات على لسان اللاعب الفرنسي حول فترته الماضية مع نادي برشلونة، وأخطأت أثناء ترجمة حديثه، مدعيه أنه قال "عشت أربع سنوات مسجونًا في برشلونة".

اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا سخر من خطأ الصحف في ترجمة حديثه المتلفز، والذي لم يذكر فيه أي كلام عن السجن، بل تحدث عن فترة شعوره بالاكتئاب العاطفي بسبب فقدانه للثقة.

ونشر أومتيتي قصة عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" معلقًا على الترجمات الخاطئة كتب فيها: "لجميع الصحفيين والصحف إذا كنتم بحاجة إلى مساعدة في الترجمة، اتصلوا بي في المرة القادمة، كلمة "Dépression" بالفرنسية تعني الاكتئاب و"Depresión" بالإسبانية بمعنى الإحباط والاكتئاب، ولا علاقة لها بـ"السجن" أو "الحبس"، وشكراً جزيلاً!".

بطل كأس العالم 2018 يمتد تعاقده مع برشلونة حتى صيف 2026، وسيعود بنهاية الموسم إلى الفريق الإسباني بعد نهاية فترة إعارته مع غموض مستقبله.