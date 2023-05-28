"أستحق الأمر" .. جالتييه يوجه رسالة شجاعة إلى إدارة باريس سان جيرمان!

كيف يقيم كريستوف جالتييه موسمه مع باريس سان جيرمان؟

يعتقد الفرنسي كريستوف جالتييه، مدرب باريس سان جيرمان، أنه يستحق الاستمرار مع ناديه لموسم آخر بعد قيادة الفريق للقب الدوري الفرنسي.

وتوج باريس رسميًا بلقب الدوري الفرنسي، أمس السبت، بعد تعادله مع مضيفه ستراسبورج 1-1 في الجولة قبل الأخيرة من البطولة.

وتحدث جالتييه عن مستقبله بعد المباراة ورد عما إن كان يستحق موسمًا آخر في باريس قائلًا: "نعم شخصيًا أشعر بأنني أستحق الاستمرار".

وينتهي عقد جالتييه مع باريس في صيف 2024، لكن التقارير الدائمة تقول إن باريس يبحث عن مدرب جديد.

وواصل المدرب الفرنسي "لماذا أستحق الاستمرار؟ لأنني أعطيت كل ما لدي من طاقة هذا الموسم. وعرفت كيف أحافظ على رباطة جأشي في أحلك اللحظات صعوبة على المستوى الشخصي أو الاحترافي".

وتعرض كريستوف خلال الموسم الحالي لاتهامات بالعنصرية ضد لاعبيه وقت كان مدربًا لنيس.

وتابع جالتييه تحليله بأحقيته في البقاء مع باريس "التحليل العادل الذي لا ترغبون في فعله أن فريق باريس مختلف قبل كأس العالم عن بعد البطولة. فقدنا لاعبين مهمين للغاية منذ الجولة 16 أو 17" ويشير كريستوف هنا تقريبًا إلى البرازيلي نيمار المصاب والغائب عن الفريق من فبراير الماضي.

وهاجم مدرب باريس الصحافة وقال: "لم تدمرونني. نحن أبطال فرنسا؛ الموسم الكارثي لباريس ألا تكون بطلًا. لم نحقق كأس فرنسا أو دوري الأبطال لأن الوضع كان معقدًا في النصف الثاني من الموسم. هناك فجوة بين ما يمكن قوله للإعلام وما نواجهه يوميًا".