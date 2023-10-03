أزمة ناتشو فضحت المسكوت عنه .. شارة قائد ريال مدريد فقدت هيبتها يا ملكي!

ريال مدريد يواجه معضلة حقيقية في آلية اختيار قائده..

مرت بالفعل عدة أيام منذ مباراة جيرونا وريال مدريد في قمة الجولة الثامنة لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإسباني، والتي فاز فيها النادي الملكي بثلاثية نظيفة.

ريال مدريد فاز، وهذا أمر جيد للفريق وجماهيره بعد استعادة الصدارة، لكن عقلي لم يستوعب حتى الآن التدخل الكارثي الذي قام به ناتشو قائد النادي الملكي بحق بورتو جناح جيرونا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

ناتشو أصبح القائد الأول لريال مدريد بداية من موسم 2023-2024، بعد رحيل الفرنسي كريم بنزيما عن الفريق، بصفته أقدم اللاعبين في قائمة الفريق الأول للنادي.

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ويبدو أن ناتشو لم يكن مدركًا لحقيقة وضعية فريقه الذي يعاني من نقص عددي فادح على الصعيد الدفاعي، مع إصابة البرازيلي إيدير ميليتاو بقطع في الرباط الصليبي وانتهاء موسمه نظريًا، بالإضافة إلى تعرض النمساوي دافيد ألابا إلى إصابة عضلية هو الآخر ستغيبه لعدة أسابيع، ما يترك ناتشو والألماني أنطونيو روديجر فقط كقلبي دفاع متاحين لاختيارات الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

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وأصبح ناتشو الآن مهددًا بالغياب لفترة قد تصل من 4 مباريات إلى 12 مباراة محلية، وذلك انتظارًا لتأكيد مدى تأثر بورتو بالتدخل العنيف الذي قام به ضده قائد ريال مدريد، وهو ما سيزيد من المصاعب التي يعيشها الملكي دفاعيًا بكل تأكيد.

ضعف شخصية!

ما قام به ناتشو ضد بورتو يدل على ضعف واضح في شخصية قائد ريال مدريد قد يكلف النادي كثيرًا للغاية في مشواره بالموسم الحالي من الدوري الإسباني.

صحيح أن ناتشو من اللاعبين المحبوبين للغاية في غرفة الملابس، ولم يلبس ألوان أي فريق آخر سوى ريال مدريد، لكن إذا قارنت شخصيته بلاعبين سبق لهم حمل شارة قيادة "الميرينجي" ستفهم تمامًا ما أقصده.

شارة قيادة ريال مدريد انتقلت من لاعبين أصحاب شخصية قوية أمثال فرناندو هييرو، وراؤول جونزاليس، وإيكر كاسياس، وسيرخيو راموس، ومارسيلو، والقاسم المشترك بين جميعهم هو أنهم كانوا يلعبون بشكل متواصل مع الفريق وأصحاب شخصية قيادية حقيقية، لتصل إلى ناتشو الذي يلعب فقط إذا ما اقتضت الحاجة لذلك.

لا يمكن أبدًا التقليل من تاريخ ناتشو مع ريال مدريد، لكن الجدال هنا حول حقيقة أن شخصيته لا تناسب أبدًا شخصية قائد للنادي الملكي.

هل أصبحت آلية اختيار القائد واجبة يا ريال مدريد؟

يملك ريال مدريد قاعدة صارمة للغاية ولا تتغير فيما يتعلق باختيار قائد الفريق، حيث يتم تعيينه فقط من خلال المدة التي قضاها اللاعب في النادي مع الفريق الأول، دون احتساب فترته في الأكاديمية إذا ما كان لاعبًا فيها.

وبالتالي، فإن أقدم لاعب في الفريق الأول يكون القائد، والثاني في الترتيب يكون نائبه، وهكذا تواليًا.

صحيح أن عراقة وإرث وقواعد ريال مدريد من النادر أن تتغير، لكن ألا يجب التفكير الآن في المستقبل، والتوجه إلى خيارات أخرى تعمل بها أندية منافسة مثل انتخاب القائد من قبل اللاعبين والطاقم الفني، أو تعيين تراتبية القادة حسب رؤية المدرب وبما يراه مناسبًا لصالح الفريق؟

على سبيل المثال، انظر إلى الموسم الحالي في ريال مدريد، القائد ناتشو، نائبه لوكا مودريتش، ويأتي خلفهما داني كارباخال ثم توني كروس.

ومع تزايد احتمالية رحيل مودريتش وكروس وناتشو نفسه عن ريال مدريد في نهاية الموسم، فإن الترتيب سيتغير بكل تأكيد في صيف 2024، وسيكون كارباخال، كثير الإصابات والغياب هو قائد ريال مدريد.

تغيير طريقة اختيار القائد لم تعد رفاهية في ريال مدريد، الشخصية القيادية والاستمرارية في الملعب يجب أن يكونا الأساس في حمل الشارة، وليس مجرد وجودك في النادي قبل الآخرين.