أزمة منتظرة في المنتخب الإسباني بسبب صديق ابنة إنريكي الجديد!

أزمة داخل صفوف المنتخب الإسباني تلوح في الأفق...

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن احتمالية حدوث أزمة داخل صفوف المنتخب الإسباني، بسبب سيرا مارتينيز، ابنة لويس إنريكي المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "صن" الإنجليزية فإن سيرا، بعد انفصالها عن صديقها فيران توريس لاعب برشلونة والمنتخب الإسباني، بدأت بمواعدة زميله في المنتخب.

وأشارت الصحيفة إلى أن نجلة لويس إنريكي، دخلت في علاقة جديدة مع روبين لو نورماند، لاعب ريال سوسييداد، والمنتخب الإسباني، خاصة وأن الثنائي لم يرد على أنباء ارتباطهما او ينفيها حتى الآن.

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وكان سيرا، قد ارتبطت بفيران توريس، منذ أن كان لاعبًا في صفوف مانشستر سيتي، قبل أن ينتقل إلى برشلونة، وانفصلت عنه في شهر مايو من العام الماضي، إذ كانت تريد ابنة إنريكي، أن تركز على مسيرتها الرياضية.

جدير بالذكر أن المنتخب الإسباني، يستعد لنهاية مبارياته في دور المجموعات من بطولة يورو 2024، عندما يلعب أمام ألبانيا مساء يوم الإثنين، في مباراة تحصيل حاصل بعد ضمان اللاروخا الصعود إلى دور الـ 16 من المسابقة وتصدر المجموعة.