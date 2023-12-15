بعد أزمة كرة الجبس .. وليد الفراج يسخر من الهلال والاتحاد ويوجه رسالة تاريخية لجماهير الأهلي

ماذا قال وليد الفراج بعد فوز الأهلي على الاتحاد؟

وجّه الإعلامي الرياضي السعودي وليد الفراج، رسالة إلى جماهير الأهلي المصري؛ بعد فوز فريقهم على عملاق جدة الاتحاد، مساء يوم الجمعة.

الأهلي فاز (3-1) على الاتحاد، ضمن منافسات الدور الثاني من مسابقة كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، على أراضيها.

الفراج قال عبر برنامجه "أكشن مع وليد": "المصريون عصبيون.. كنا بنهزر معاكم"؛ في إشارة إلى تصريحاته السابقة بوصف الكرة في بلاد الفراعنة بـ"الجبس".

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ووصف الإعلامي الرياضي السعودي، الفريق المصري بـ"الحكاية"؛ مشددًا على أن الأهلي، كيان عظيم لديه روح وحيوية؛ وهي سر مجده.

وسخر وليد الفراج، من نتائج الأندية السعودية الأخيرة، أمام الأهلي القاهري، على الرغم من الصفقات العالمية الضخمة؛ قائلًا: "4 ثم 3.. لكن هناك تحسن"؛ في إشارة إلى خسارة الهلال أمام القلعة الحمراء (4-0)، في كأس العالم للأندية 2021.

واختتم الفراح تصريحاته؛ بالقول: "الأهلي سدد كل الفواتير التاريخية.. يجب أن نبحث عن فريق مصري آخر؛ لكي نلعب أمامه".





