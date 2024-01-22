أزمة كأس إفريقيا تشتعل .. الكونغو تسكب "البنزين على النار" والمغرب تدين!

تطورات الأزمة التي أعقبت مواجهة المغرب والكونغو..

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لا تزال الأجواء مشتعلة منذ انتهاء مواجهة المنتخب المغربي أمام نظيره الكونغولي أمس الأحد، والتي انتهت باشتباكات بالأيدي بين لاعبي الفريقين.

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فور إطلاق حكم المباراة صافرة النهاية، نشبت مشادة كلامية بين وليد الركراكي؛ المدير الفني لأسود الأطلس، وشانسيل مبيمبا؛ قائد الكونغو، تطورت لاشتباكات بالأيدي بين اللاعبين، حتى اتهم اللاعب المدرب المغربي في تصريحاته عقب المباراة، بأنه تطاول عليه، في حين كذبه الأخير.

على خلفية هذه الأزمة، أصدر الاتحاد الكونغولي لكرة القدم بيانًا رسميًا أكد خلاله أن لاعبي المغرب وجهوا عبارات "فظة" لمبيمبا، متهمًا إياهم بالاعتداء عليه في الممر المؤدي لغرف خلع الملابس.

وأكد الجانب الكونغولي أنه قام باتخاذ الإجراءات اللازمة أمام اللجنة التأديبية في الاتحاد الإفريقي "كاف"، سعيًا لفرض عقوبات على الركراكي ولاعبيه، مطالبًا كافة المنتخبات بالالتزام بالروح الرياضية والقيم الإنسانية.

لكن على النقيض كان الموقف المغربي الذي حاول تهدئة الموقف وإدانة الطرفين، فقد وصفت الجامعة المغربية لكرة القدم ما حدث بـ"المؤسف"، مشددة على علاقتها القوية بنظيرتها الكونغولية، وأدانت في الوقت نفسه كل ما حدث عقب المباراة.

وأوضح الجانب المغربي أن هناك علاقات تعاون استثنائية مع الكونغو، رافضًا بأي شكل من الأشكال أن يكون ما حدث قد نال من تلك العلاقات.

يذكر أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.

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