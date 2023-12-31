قائد لوتون توم لوكير يتحدث لأول مرة بعد السكتة القلبية.. ويبعث رسالة "لمن أنقذ حياته"

لن أنسى أبدا ما فعلوه من أجلي

أصدر اللاعب توم لوكير مدافع نادي لوتون تاون بيانا رسميا، أكد "تحسنه وامتنانه للطاقم الطبي والمسعفين واللاعبين".

وكان لوكير قد تعرض لسكتة قلبية خلال مواجهة بورنموث، منتصف الشهر الجاري، ضمن الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال توم في رسالة نشرها عبر حسابه على "إنستجرام": "أود فقط أن أقول إنني أبلي بلاء حسنا وأشعر بتحسن كبير، وهذا يرجع إلى الأعمال البطولية للاعبين والموظفين والأطباء والمسعفين. أشعر بالامتنان لأني كنت محاطا بهؤلاء الأبطال وقت ما حدث لي".

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"لقد أنقذوا حياتي. لن أنسى أبدا ما فعلوه من أجلي. وبينما أنا حزين لعدم المشاركة، أشعر بالفخر الكامل لمشاهدة الأولاد يواصلون المعركة بدوني. الروح القتالية التي رأيتها في المباريات الثلاث الأخيرة منحتني دفعة كنت في أمس الحاجة إليها"، أضاف قائد لوتون.

وختم: "يجب أن يعرف أكبر عدد ممكن من الناس بالإنعاش القلبي الرئوي. إنه ينقذ الأرواح، مثلما أنقذ حياتي.. "يرجى مراجعة موقع مؤسسة القلب البريطانية للحصول على المعلومات الأساسية أو الحصول على دورة تدريبية. أنت لا تعرف أبدا متى قد تحتاجها".

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يشار إلى أن لوكير سقط من قبل في مباراة بالتشامبيونشيب أمام كوفنتري سيتي في مايو الماضي، وتم تشخيص حالته على أنها عدم انتظام في ضربات القلب.