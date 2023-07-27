أزمة "خارجة عن إرادة النصر" تؤجل حسم صفقة ساديو ماني!

مفاجآت جديدة في صفقة انتقال ساديو ماني إلى نادي النصر

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"رسميًا" هي الكلمة التي ينتظر عشاق نادي النصر السعودي، سماعها حاليًا، في صفقة التعاقد مع النجم السنغالي ساديو ماني، مهاجم بايرن ميونخ الألماني؛ وذلك قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

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النصر لم يعلن بشكل رسمي - حتى الآن -، التعاقد مع ماني، على الرغم من تأكيد أكثر من مصدر عالمي، على اتفاق النادي مع اللاعب وإدارة بايرن ميونخ.

وفي هذا السياق.. أكدت صحيفة "عكاظ"، اتفاق إدارة العالمي بالفعل، على التعاقد مع النجم السنغالي، مقابل 32 مليون يورو، يتم دفعها للعملاق الألماني، مع راتب سنوي للاعب، يُقدر بـ40 مليونًا.

وكشفت الصحيفة، عن أن مسؤولي النصر، حاولوا تقليل هذه المبالغ، خلال الاجتماعين الماضيين؛ إلا أن تمسك ساديو ماني وبايرن ميونخ بـ"موقفيهما"؛ جعل العالمي يوافق في النهاية.

وعلى الرغم من تلبية النصر، هذه الشروط المالية؛ إلا أن خلافات مفاجئة بين ماني وإدارة البايرن؛ أدت إلى تأخير حسم الصفقة بشكل رسمي، حتى الآن.

وأوضحت الصحيفة، أن ماني يتمسك بالحصول على مستحقاته المتأخرة لدى النادي الألماني، والتي تقدر بـ5 ملايين يورو، قبل الرحيل؛ حيث يتم التفاوض بينهما حاليًا، من أجل الوصول إلى تسوية مرضية.

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