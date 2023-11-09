أزمة جديدة تهدد بـ"رحيل" خماسي النصر

رعب في النصر بسبب مستقبل خماسي الفريق الأول لكرة القدم

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بات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، مهددًا بخسارة عددٍ كبير من نجومه المحليين، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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عقود خماسي النصر "عبد الإله العمري وعلي الحسن وأيمن يحيى وسامي النجعي ومحمد مران"، تنتهي في صيف 2024؛ حيث يحق لهم التوقيع مع أندية أخرى، بداية من يناير القادم.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي مساعد الجريسي، عن أزمة كبرى تواجه مسؤولي قلعة العالمي؛ من أجل الحفاظ على هؤلاء اللاعبين.

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الجريسي أوضح في تصريحات مع برنامج "الحصاد الرياضي"، أن النصر أصبح مرتبطًا الآن بـ"حوكمة خاصة" بصندوق الاستثمارات السعودي؛ مثل الهلال والاتحاد والأهلي.

وأشار إلى أن هذه الحوكمة، تضع حدًا للرواتب التي يستطيع نادي النصر منحها للاعبين، عند تجديد عقودهم مع الفريق الأول لكرة القدم؛ بما يتناسب مع ميزانيات أندية الصندوق الأخرى.

وشدد مساعد الجريسي، على أن اقتراب دخول خماسي النصر، "الفترة الحرة" من عقودهم، يجعلهم في موقف قوة؛ حيث بإمكانهم وضع شروط مالية، لا تستطيع إدارة العالمي تلبيتها؛ بسبب نظام الحوكمة الجديد.

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