أزمة جديدة تظهر في الأفق .. الوحدة يعترض على مشاركة تاليسكا!

هل سيتم اتخاذ قرار ضد النصر؟

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تقدم نادي الوحدة باحتجاج على مشاركة النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر، رفقة فريقه خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء السبت.

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وفاز النصر على الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 13 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن نادي الوحدة تقدم لمراقب المباراة باحتجاج على مشاركة البرازيلي تاليسكا لاعب النصر في المباراة.

ويرى مسؤولو الوحدة أن مشاركة تاليسكا أمامه غير نظامية، بعد قرار لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة، بإيقافه لمدة مباراتين، بعد طرده في مباراة كأس الملك أمام الاتفاق.

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وكانت تقارير صحفية قد أكدت على أن النصر خاطب لجنة الانضباط، من أجل موقف تاليسكا من لقاء الوحدة، وكان الرد أن اللاعب موقوف مباراة واحدة في دوري روشن أمام الخليج، ثم سيتم إيقافه المباراة الأخرى في كأس خادم الحرمين أمام الشباب في ربع النهائي.

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