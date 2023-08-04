أزعج ميسي فطردوه من عمله .. توقيع ليونيل يتسبب في أزمة لعامل نظافة!

هل يتدخل ليونيل؟!

تعرض أحد عمال النظافة في ملعب إنتر ميامي لموقف صعب للغاية بعدما تم طرده من عمله بسبب إزعاج ليونيل ميسي.

جاء هذا بعد أن قام بترك مكانه واتجه فورًا إلى حافلة النادي فور وصولها إلى مرأب الملعب، ورفع قميصه وطلب من نجم إنتر ميامي الجديد التوقيع على قميص منتخب الأرجنتين الذي كان تحته.

وفور رحيل ميسي قام رجال الأمن بالاتجاه نحو عامل النظافة وأبعدوه عن المكان، كما تم فصله بشكل نهائي من عمله.

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وقال العامل كريستيان سالامانكا: "أنا أعمل في تنظيف المراحيض في منطقة مرأب الحافلات، ولحسن الحظ كنت متواجد عند وصول الحافلة وخروج اللاعبين، وآخرهم كان ليونيل ميسي فصرخت حتى ينتبه لي وقام بالتوقيع على قميصي، الأمن جاء فورًا وبعدها طردوني من عملي، لكن الأمر كان يستحق".

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جدير بالذكر أن قواعد إنتر ميامي لا تسمح للموظفين بازعاج اللاعبين بأي شكل من الأشكال، وتنص على ضرورة التعامل معهم في إطار احترافي بحت، دون طلب صور أو أوتوجرافات.