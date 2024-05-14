"أريد بيلينجهام وهذا مستقبل محمد صلاح!" .. ستيفن جيرارد يفاجئ الاتحاد والهلال

ستيفن جيرارد يثير الجدل قبل فتح الميركاتو..

SHAHID

أثار الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد، المدير الفني لنادي الاتفاق، الجدل في الشارع الرياضي السعودي، خلال مشاركته في معرض "FUTURES GREAT" أو "مستقبل عظيم"، والذي تحتضنه العاصمة الرياض.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جيرارد انتقل إلى المملكة العربية السعودية، في صيف عام 2023؛ وذلك بعد توقيعه على عقود تدريب نادي الاتفاق، قبل أن يجدد مؤخرًا، حتى 30 يونيو 2027.

وبشكل مفاجئ.. أعلن جيرارد استمرار النجم المصري محمد صلاح، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، في الموسم الرياضي القادم 2024-2025.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وخلال توجيه النجم الإنجليزي السابق ريو فيرديناند، والذي كان حاضرًا في المعرض، سؤالًا إلى النيجيري مايكل إيمينالو، المدير الرياضي لرابطة دوري المحترفين السعودي، بشأن انتقال صلاح إلى المملكة، تدخل جيرارد فورًا؛ حسب ما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط".

مدرب نادي الاتفاق ردد وهو يضحك "صلاح سيبقى.. سيبقى"؛ دون أن يوضح هل هذه معلومة مؤكدة، خاصة أنه أحد الأساطير الخالدة في تاريخ ليفربول، أم مجرد أمنية وتوقع.

النجم المصري مطلوب بقوة، منذ الميركاتو الصيفي الماضي، في نادي الاتحاد السعودي، قبل أن يتدخل عملاق الرياض الهلال في الصفقة، خلال الفترة القليلة الماضية.

وعلى جانب آخر.. طلب ستيفن جيرارد من إيمينالو، دعم نادي الاتفاق، بمجموعة من الصفقات العالمية الكبرى، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وقال جيرارد وهو يمزح مع المدير الرياضي للرابطة: "أريد جود بيلينجهام"؛ في إشارة إلى نجم خط وسط نادي ريال مدريد الإسباني، والذي يُعد أحد أقوى المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم 2024.

SHAHID