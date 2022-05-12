"أريد أن أصبح لاعبًا مهمًا في برشلونة" فاتي يبعث برسالته إلى تشافي من قطر

فاتي يرفع راية التحدي.

بعث أنسو فاتي برسالة قوية لتشافي هيرنانديز مدربه في برشلونة مؤكدًا على رغبته في أن يكون لاعبًا أكثر أهمية للفريق، كما أوضح لاعب البرسا ومنتخب إسبانيا الفارق بين لويس إنريكي مدربه في المنتخب وتشافي مدربه في النادي الكتالوني، متحدثًا عن مستقبله مع الفريق.

فاتي يتواجد حاليًا رفقة المنتخب الإسباني في قطر، لخوض منافسات كأس العالم 2022، والتي وصل فيها الماتادور إلى دور ال16 لمواجهة المغرب.

وصرح فاتي لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية متحدثًا عن الفارق بين لويس إنريكي وتشافي: "أعتقد أن لكل مدرب طريقته في رؤية الأشياء، لكل شخص طريقته في التفسير، واللعب في النهاية يختلف، لكن لأن أحدهما يُدرب نادٍ والآخر يُدرب منتخب يرى كل منهما الأمور بشكل مختلف".

كما تحدث عن مستوى زميله جافي: "يمكنك أن ترى بالفعل المستوى الذي يظهره مع عمره، لكنني لست متفاجئًا بمستوى قدرته التنافسية وكيف يتدرب إنه أمر لا يصدق ورؤيته وهو يلعب بهذه الطريقة يجعلني سعيدًا".

وعن عدم مشاركته بشكل منتظم مع برشلونة قال فاتي: "أريد أن أصبح لاعبًا مهمًا في برشلونة، أريد أن ألعب ولكنني أفهم أن المدرب هو من يقرر ويجب علي أن أبذل قصارى جهدي كل يوم لأتمكن من تغيير الوضع، أنا الآن أركز على اللعب بشكل أكبر، بالعمل في الوقت الحاضر سيكون المستقبل أفضل آمل ذلك".