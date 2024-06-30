“أريد أن أتغلب على ريال مدريد”.. رد غير متوقع من هالاند على عرض برشلونة!

رسالة من هالاند إلى لابورتا...

رد إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، على الأنباء التي ربطته بالانتقال إلى صفوف برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، في رسالة عبر أحد أفراد عائلته.

ومع وجود بند في عقد المهاجم النرويجي، يسمح له بالرحيل عن مانشستر سيتي، في سنوات عقده الأخيرة، وارتبط الفريق الكتالوني بالتعاقد معه في صيف 2025، بدفع الشرط الجزائي.

وكشف موقع "ديفنسا سنترال" عن رد أحد أفراد عائلة هالاند على جوان لابورتا رئيس برشلونة، عند عرض فكرة انضمام النرويجي إلى البلوجرانا: "هالاند يريد الاستمرار مع مانشستر سيتي، ليتمكن من الفوز على ريال مدريد، الذي يعتبره الفريق الأفضل في أوروبا".

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وتسعى إدارة برشلونة، لتعزيز صفوف الفريق ولكن الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق الكتالوني، لسنوات تقف أمام هذا الأمر، وتحاول الإدارة برئاسة جوان لابورتا، حل تلك الأزمة.

وتعتمد إدارة برشلونة، في سياستها خلال فترات الانتقالات، على التعاقد مع لاعبين في صفقات مجانية، بالإضافة إلى الاهتمام بالمواهب الشاب والاعتماد على أبناء أكاديمية البلوجرانا.