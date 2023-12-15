"أريد اللعب لبرشلونة ولكن!".. 3 عقبات في طريق البارسا لخطف "خليفة ميسي"

هل ينقض جوارديولا على قاهر البرازيل؟

يستعد برشلونة للدخول في معركة شرسة من أجل الفوز بالنجم الأرجنتيني الواعد كلاوديو إتشيفري، لاعب ريفر بليت والملقب بـ"خليفة ميسي".

ورغم تصريح اللاعب صاحب الـ17 عاما، بأنه يود اللعب لبرشلونة وأن مثله الأعلى هو ليونيل ميسي، إلا أن البارسا سيجد منافسة قوية خلال الفترة المقبلة مع كل من مانشستر سيتي وتشيلسي.

وينتهي عقد إتشيفري مع ريفر بليت في ديسمبر 2024، ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يوجد شرط جزائي في عقده بقيمة 25 مليون يورو، لذلك تخطط إدارة برشلونة للانتظار حتى يكمل كلاوديو 18 عاما، حتى يخول له التوقيع دون الحاجة إلى والديه.

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في المقابل، يسعى ريفر بليت لتأمين جوهرته بعقد يمتد لـ5 مواسم، ورفع شرط الجزائي إلى 50 مليون يورو لمنعه من التفاوض في يوليو المقبل كلاعب حر.

وقال رئيس ريفر خورخي بريتو في مقابلة مع Tyc Sports: "أنا مقتنع بأن صفقة إيشيفيري سيتم حسمها قبل نهاية العام. هذا ما قاله لي ممثله. لقد اتفقنا على التحدث عن هذا الأمر قبل كأس العالم (تحت 17 عامًا) لكننا لم نرغب في عرقلة تلك الرحلة الرائعة. نحن نتابع الأمر وآمل أن نحصل على أخبار جيدة هذه الأيام".

ولفت إشيفيري الأنظار بشدة عقب أدائه التاريخي أمام البرازيل في ربع النهائي كأس العالم للشباب، حيث بات أول لاعب أرجنتيني يسجل 3 أهداف بمرمى البرازيل في أي فئة عمرية ببطولة كأس العالم.