"أريد الذهاب في عطلة!" .. كروس يكشف مصيره مع ريال مدريد

توني كروس يطالب إدارة ريال مدريد بتسريع "عُطلته"

طالب الألماني توني كروس، لاعب ريال مدريد، إدارة ناديه بسرعة الإعلان عن تجديد عقده كي يتمكن من قضاء عطلته مع عائلته.

وينتهي عقد توني كروس، 33 سنة، مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي. وبحسب التقارير فإن كروس قد وقع بالفعل على تمديد عقده مع الفريق قبل أشهر لكن النادي لم يعلن بعد.

وتحدث كروس للصحافي نيلس كيرن الذي كتب على حسابه الشخصي على تويتر: "سألت كروس متى سيعلن النادي تجديد عقدك؟ فرد قائلًا: "أسألهم أنا أيضًا لأنني أرغب في الذهاب إلى عطلة سريعًا".

وانضم توني إلى ريال مدريد في صيف 2014 قادمًا من بايرن ميونخ، وتوج مع النادي الإسباني خلال سنواته التسعة مع الفريق بكل الألقاب التي شارك فيها.

وجدد ريال مدريد عقد كروس وكريم بنزيما، قائد الفريق، بحسب التقارير لكنه لم يعلن رسميًا عن التجديد.

وينتهي عقد أكثر من لاعب في ريال مدريد بنهاية الموسم بينهم شريك توني كروس في خط الوسط ريال مدريد، الكرواتي لوكا مودريتش، وداني سيبايوس وماركو أسينسيو الذي قرر الرحيل عن الفريق بنهاية عقده.