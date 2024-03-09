"أريد الاعتزال في هذا النادي!" .. صخرة مانشستر سيتي يغازل عمالقة الدوري السعودي

"رونالدو فتح هذا الباب .. والأموال لعبت دورًا كبيرًا"

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ترك كايل ووكر، نجم مانشستر سيتي، الباب مفتوحًا للانتقال المحتمل إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، بينما فاجأ الجميع بالنادي الذي يتمنى أن يختتم مسيرته الكروية بين صفوفه.

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وأثناء حلول ووكر، ضيفًا على برنامج "FIVE" (البودكاست الخاص بريو فيرديناند)، سئل عن إمكانية أن يرى نفسه لاعبًا في الدوري السعودي، ليرد قائلًا: "لا أعرف ماذا سيحدث في المستقبل. لا يمكنك أن تقول ذلك لن يحدث أبدًا، فأنت لا تعرف ما تحمله الأيام المقبلة".

وأضاف: "الدوري السعودي تطور كثيرًا في الموسم الحالي ويجذب العديد من اللاعبين الكبار بشكل مميز، والفضل في ذلك لكريستيانو رونالدو الذي فتح الباب أمام الكثير من النجوم للانتقال إلى المملكة".

وتابع نجم مانشستر سيتي: "بدون شك المال لعب دورًا كبيرًا في انتقال العديد من اللاعبين المميزين إلى الدوري السعودي وهذا أمر طبيعي ولا أرى أي مشكلة في ذلك".

وقاطعه ريو فيرديناند، مؤكدًا أنه لا يراه لاعبًا خارج البريميرليج وأنه أصبح أحد العلامات التاريخية في المسابقة، ليرد ووكر: "لا شك أن الدوري الإنجليزي هو الأفضل في العالم، لذلك أريد أن أبقى هنا لأطول فترة ممكنة، أشعر بالانتماء لهذه المسابقة وأود أن أنهي مسيرتي هنا وتحديدًا في شيفيلد يونايتد".

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وختم: "أرى أنني من الممكن أن أساهم في نقل خبرتي إلى اللاعبين الشباب في الفريق (شيفيلد يونايتد)، سواء القادمين أو اللاعبين المتواجدين حاليًا، إذا كان بإمكاني فعل ذلك فهو ما يتوافق مع رغبتي بالطبع".

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