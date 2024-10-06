"أريدها ميتة" .. رسائل قاسية من زوجة كايل ووكر بشأن عشيقته!

زوجة ووكر في قمة غضبها من عشيقة نجم السيتي

أرسلت آني كيلنر، زوجة كايل ووكر نجم مانشستر سيتي، رسالة إلى صديق لها تقول فيها إنها تريد لورين جودمان، عشيقة زوجها، ميتة.

وانفصلت كيلنر عن ووكر بعد أن علمت بأنه رزق بطفلة ثانية من عشيقته السابقة جودمان، حيث طردت الزوجة لاعب مانشستر سيتي من المنزل، قبل أن يعود مرة أخرى من أجل الأطفال فقط.

ويمتلك ووكر من زوجته كيلنر 4 أطفال وهم: "رومان 11 عامًا، ريان 7 أعوام، رين 5 أعوام، ريزون 5 أشهر”، بينما يمتلك طفلين من عشيقته جودمان: "كايرو 4 سنوات، وكينارا".

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وكشفت صحيفة "ذا صن" أن أحد الأصدقاء المقربين من كيلنر قال في رسائل نصية له: "أريد جودمان ميتة، فهي شريرة وحمقاء"، حيث كان يُسيطر الغضب عليها من عشيقة زوجها.

وكانت زوجة ووكر قد طلبت الحصول على 15 مليون جنيه إسترليني من نجم مانشستر سيتي كتعويض من أجل إنقاذ زواجهما بسبب خيانته لها.

وبدأت جودمان هي الأخرى في بث بودكاست لها، وهناك نزاعات قضائية بينها وبين ووكر، حيث من المتوقع أن تحدث منعطفات أخرى في تلك الأزمة.