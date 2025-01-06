الوجه الأجمل لكرة القدم .. أردا جولر يفاجئ لاعب ديبورتيفا مينيرا وسيبايوس يحقق حلم "حاملي الكرات"

ثنائي ريال مدريد كان بطلًا للفتات إنسانية خلال مواجهة كأس ملك إسبانيا..

"لمثل هذه المواقف نحب كرة القدم" .. يمكن أن يكون هذا هو العنوان العريض لمواجهة ريال مدريد أمام ديبورتيفا مينيرا، التي أقيمت على أرض الأخير اليوم الإثنين.

الميرينجي حل ضيفًا على مينيرا، ليضربه بخماسية نظيفة، ضمن دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، ويخطف بطاقة العبور لدور الـ16.

وعقب المباراة، اتجه عمر بيردوما؛ لاعب مينيرا، لمنافسه التركي أردا جولر، طالبًا الحصول على قميصه، هو ما استجاب له نجم ريال مدريد الذي سجل ثنائية في المباراة.

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وبينما كان لاعب أصحاب الأرض يهم بالمغادرة، فاجأه جولر بطلب الحصول على قميصه أيضًا، في لفتة نال إشادة الكثيرين، وكشف مدى تواضع التركي وإدخاله الفرحة على منافسه بلفتة بسيطة.

على جانب آخر، كان داني سيبايوس؛ لاعب الملكي، بطل لفتة إنسانية هو الآخر..

سيبايوس نزل بدلًا في بداية الشوط الثاني بدلًا من فيديريكو فالفيردي، لكن بينما كان يجري عمليات الإحماء بين شوطي المباراة، اختار أن يفعل بالتعاون مع حاملي الكرات وسط سعادة الطفلين المشاركين إياه.