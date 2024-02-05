"أرجوك لا تتراجع".. إيسكو يلمح لاعتزال توني كروس!

هل ينجح ريال مدريد في تحقيق رغبته؟

وجه الإسباني إيسكو ألاركون لاعب ريال بيتيس، رسالة إلى الألماني توني كروس، نجم ريال مدريد، عقب مواجهة الفريق الملكي أمام أتلتيكو مدريد (1-1) أمس الأحد بالدوري الإسباني.

ونشر كروس صورة له من مواجهة الديربي على حسابه بموقع إنستجرام، وعلق عليها: "فخور بالفريق. نحن نمضي قدمًا!".

وعلق إيسكو، الذي لعب لريال مدريد 9 مواسم قبل أن يرحل في صيف 2022، على منشور كروس، قائلًا: "توني من فضلك، لا تتراجع (تعتزل)، دعنا نستمتع بك عامين أو 3 أعوام أخرى".

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وشارك النجم الألماني أساسيًا في مباراة أتلتيكو، ولعب لمدة 90 دقيقة، وحصل على تقييم 8.6، علمًا بأنه قدم 102 تمريرة (95 منها صحيح) بنسبة دقة 93%، وقدم 3 تمريرات مفتاحية، و16 كرة طويلة ناجحة (من أصل 18)".

وينتهي عقد صاحب الـ34 عامًا مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، وأشارت تقارير إلى أن إدارة الميرنجي تستهدف تقديم عرض تجديد له لمدة موسم آخر ينتهي في صيف 2024.

ويقدم توني كروس مستويات مميزة هذا الموسم مع النادي الملكي، حيث شارك في 30 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل هدفا واحدا، وقدم 7 تمريرات حاسمة.