أرتيتا مدافعًا عن "دي جيه أنفيلد":لا تتدرب في حديقة الحيوان قبل الذهاب للغابة!

مواجهة صعبة للمدفعجية على ملعب أنفيلد

دافع ميكيل أرتيتا المدير الفني لآرسنال، عن طريقته الغريبة في تحضير اللاعبين نفسيًا لمواجهة ليفربول على ملعب أنفيلد الموسم الماضي.

وثائقي آرسنال بعنوان "All or Nothing" الذي تم إصداره العام الماضي، شهد لقطة مثيرة للجدل بقيام أرتيتا بتشغيل أغنية "لن تسير وحدك" من خلال مكبرات صوتية تشبه الـ"دي جيه" لتحفيز اللاعبين قبل اللعب ضد ليفربول.

وقبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين غدًا، الأحد، قال أرتيتا عن هذا الأمر:"لا يمكنك تدريب اللاعبين في حديقة حيوان وبعدها تقوم بإرسالهم إلى الغابة".

وأضاف:"عليك أن تقوم بإعداد اللاعبين وأن تخبرهم بما سيواجهونه من أجل إدراك صعوبة المهمة التي تنتظرهم على هذا الملعب".

يذكر أن آرسنال خسر وقتها برباعية نظيفة، وهي النتيجة التي يطمح المدفعجية في عدم تكرارها للريدز، من أجل الاستمرار على صدارة الدوري الإنجليزي والفوز باللقب، حيث يحتل الفريق حاليًا المركز الأول بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي.