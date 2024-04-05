المدرب الإسباني لا يتجاهل عائلته

كشف ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال عن مشكلة عائلية ستواجهه، وذلك بسبب الصراع المحتدم مع مانشستر سيتي وليفربول على لقب الدوري الإنجليزي.

آرسنال يحتل حاليًا المركز الثاني بجدول البريميرليج، متقدمًا على سيتي بنقطة واحدة، ويفصله عن ليفربول المتصدر نقطتين، ووسط متابعته لمباريات البطولة في منزله، سيكون لزوجته دورًا في هذا الأمر.

الورطة الأخيرة له كانت خلال مباراتي تشيلسي ومانشستر يونايتد، وليفربول ضد شيفيلد يونايتد، أمس، الخميس، وهو ما تحدث عنه في المؤتمر الصحفي للمواجهة القادمة ضد برايتون.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال أرتيتا:"كنت أشاهد قليلًا من المباراتين لكي أكون منصفًا، لقد بقيت مستيقظًا حتى وقت متأخر، لأن مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد كانت تستحق العناء، نحن نشارك في بطولة رائعة من الممتع مشاهدتها".

وعن مشاهدته مباراة ليفربول بقميص شيفيلد:"لا".

وعن لعب الفرق المنافسة في أوقات مختلفة وإمكانية مشاهدتهم:"لاأعلم، كل مباراة ستكون مختلفة عن الأخرى، أعتقد أن زوجتي وأطفالي سيكون لهم رأي كبير في ذلك أيضًا، سيأتي طفلي الصغير ويطلب اللعب بالليجو أو الخروج لممارسة كرة القدم، أعتقد أنني سأشاهد جزءًا كبيرًا من تلك المباريات ولكن معهم".

جدير بالذكر أن آرسنال يلعب غدًا، السبت، أمام برايتون بالدوري الإنجليزي، قبل أن يستضيف بايرن ميونخ يوم الثلاثاء القادم في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.