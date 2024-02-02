أرتيتا بعد خلاف ثنائي آرسنال: الآن يعيشان سويًا ويتشاركان الزوجات!

سخرية المدرب الإسباني فاقت الحدود!

تسبب الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لآرسنال في الكثير من السخرية بعد تعليقه على الخلاف الذي جمع الثنائي أولكسندر زينشينكو وبين وايت عقب مواجهة نوتنجهام فورست.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الفريق المقبلة أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي والتي تقام مساء الأحد على ملعب المدفعجية.

وعند سؤاله عن حالة الثنائي أولكسندر زينشينكو وبين وايت قال أرتيتا ساخرًا: "لقد كانا في نفس المنزل لعدة أيام، يتشاركان الزوجات وكل شيء، من الرائع أنهما يعيشان سويًا الآن".

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وأضاف: "ربما نحن لدينا تعريف مختلف لما تعنيه كلمة مشاجرة، لقد كانت مجرد محادثة بعد مباراة بها الكثير من الحماس، هذا طبيعي وليس بجديد".

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جدير بالذكر أن آرسنال كان قد فاز على نوتنجهام بهدفين لهدف ويحتل في الوقت الحالي المركز الثالث بترتيب الدوري الإنجليزي بفارق خمس نقاط عن المتصدر ليفربول قبل مواجهته.