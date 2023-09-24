أربعة أهداف من أصل ستة .. خطايا الماضي تستعد لافساد موسم ريال مدريد!

النادي الملكي يعاني حقًا!

تعرض ريال مدريد لهزيمة قاسية بثلاثة أهداف لهدف من جاره أتلتيكو في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

قسوة الهزيمة ليست في كونها بثلاثة أهداف ولا في حقيقة أنها هي الأولى للملكي هذا الموسم، لكن في أنها جاءت بأقدام من كان يضرب لهم من قبل، ألفارو موراتا، أو بمعنى أحرى برأسياته.

موراتا سجل هدفين وجاء الهدف المتبقي عن طريق أنطوان جريزمان، ليكون إجمالي الأهداف التي تلقاها ريال مدريد هذا الموسم في الدوري الإسباني هو ستة أهداف.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

النادي الملكي تلقى أربعة من تلك الأهداف الستة من نجوم سابقين له، كان منهم موراتا بكل تأكيد، بالإضافة إلى بورخا مايورال في مباراة خيتافي وسيرخيو أريباس في مواجهة ألميريا.

الطريف هنا أن الهدفين الآخرين جاءا عن طريق لاعبان خرجا من ريال سوسييداد، هما أنطوان جريزمان والآخر أندير بارينتشيا.