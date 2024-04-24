أراوخو يشعر بالقلق من "غدر برشلونة" .. وتشافي يوجه لابورتا نحو صفقة جديدة

هل يعود بايرن ميونخ بمحاولة ثالثة؟

كشفت تقارير صحفية عن تحول مفاجئ في موقف إدارة برشلونة من مستقبل المدافع الأوروجواياني رونالدو أراوخو.

ويمتد تعاقد أراوخو مع برشلونة حتى صيف 2026، وتلقى عدة عروض في الفترة الماضية أبرزها من بايرن ميونخ الذي عرض ضمه مرتين، في فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية الماضيتين.

وأفادت إذاعة "راديو كتالونيا"، أن أراوخو يريد البقاء داخل برشلونة، لكنه يدرك جيدًا ما يشاع داخل الإدارة حول رحيله في الصيف المقبل من أجل الاستفادة من عائد بيعه الذي لن يقل عن 80 مليون يورو، في ضم صفقات جديدة وتخفيف الأعباء المالية للنادي.

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وأشارت إلى أن المدافع الأوروجواياني بدأت تساوره الشكوك حول مستقبله مع برشلونة وسط تكهنات بأن النادي قد يتطلع إلى بيعه هذا الصيف، وخصوصًا في أعقاب خروج برشلونة من دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان من الدور ربع النهائي.

ويتحمل أراوخو مسؤولية كبيرة في إقصاء برشلونة، بعدما تحصل على بطاقة حمراء في مباراة باريس سان جيرمان، بينما كان فريقه متقدمًا بهدف نظيف، لتنقلب الأمور ويفوز النادي الباريسي بنتيجة (4-1).

في سياق متصل، كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن هناك تفكير داخل النادي الكتالوني في التعاقد مع خوسيه لويس فايا الشهير ببيبلو، لاعب خط الوسط بفريق فالنسيا، والذي قدم أداءً مميزًا هذا الموسم.

وأشارت إلى أن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، هنأ لاعب الوسط بشكل خاص بعد مباراة الفريقين الأخيرة في الميستايا على موسمه الرائع، بينما يتابعه البارسا عن كثب في ظل حاجته لتدعيم مركز لاعب الوسط الارتكاز الدفاعي.