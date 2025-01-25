رغم التجديد الأخير . .شرط مفاجىء يسمح لأراوخو بالرحيل عن برشلونة في الصيف

النادي الكتالوني تخلى عن البنود الجنونية

قام نادي برشلونة مؤخرًا بإقناع لاعبه رونالد أراوخو بالتوقيع على عقد جديد، بعد سلسلة من التكهنات أثيرت حول مستقبله مع النادي الكتالوني وإمكانية رحيله هذا الشهر.

العقد السابق لأراوخو كان سيستمر حتى 2026، وهو ما كان يضع الكثير من الضغوط على النادي لبيعه في يناير الجاري، وسط اهتمام من يوفنتوس وآرسنال وبايرن ميونخ بضمه، لكن الرئيس جوان لابورتا والمدير الرياضي ديكو أقنعاه بالتجديد حتى 2031.

موقع "ريليفو" كشف عن بعض التفاصيل الخاصة بهذا العقد، وأهمها أن الشرط الجزائي به أصبح في المتناول لأي طرف يريد التعاقد مع الدولي الأوروجوياني، عكس البند السابق الذي كان يصل إلى مليار يورو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضح أن برشلونة تخلى عن البنود المليارية الجنونية في عقود اللاعبين، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية التي يعيشها النادي، لذلك إذا أراد أي ناد شراء أراوخو الصيف القادم سيكون عليه دفع 65 مليون يورو فقط.

وأما لو استمر اللاعب بالفريق وسارت الأمور على ما يُرام، سيرتفع هذا الشرط في النافذة التالية، يناير 2026، إلى 80 مليون يورو، وهو مبلغ ليس مستحيلًا بالنسبة للعديد من الأندية.

وفي النهاية يبدو أن برشلونة اتفق مع اللاعب على "تأجيل رحيله" ولو بشكل مبدئي، وإطالة فترته استمراره مع النادي بقدر الإمكان، مع رفع راتبه بشكل جزئي، مع تفادي إمكانية رحيله بالمجان بعد انتهاء عقده.