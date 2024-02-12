“أراد الاعتزال في برشلونة” .. تيباس يكشف كواليس فشل عودة ميسي!

تفاصيل جديدة في محاولة عودة ميسي إلى برشلونة...

فجر خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، تفاصيل جديدة حول عودة ليونيل ميسي، إلى صفوف برشلونة، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد نهاية مشوار البرغوث الأرجنتيني مع باريس سان جيرمان.

وانتهت عقد ميسي، مع باريس سان جيرمان، بنهاية الموسم الماضي، وارتبط اللاعب الأرجنتيني بالعودة إلى الفريق الكتالوني، ولكنه في نهاية المطاف انضم إلى الدوري الأمريكي، من بوابة إنتر ميامي.

وكشف تيباس في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرو"، بأن ميسي وبرشلونة كانوا قريبين من الاتفاق على العودة، وقال: "بالنسبة لي شخصيًا، كنت أرى أن الأمور قريبة للغاية بسبب رغبة اللاعب والنادي".

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وأضاف: "عندما تكون العلاقة قوية بهذا الشكل، يتم ترك الجانب المالي جانبًا، لهذا رأيت أن عودة ميسي إلى برشلونة ممكنة، أن متأكد من أنه كان يريد الاعتزال في برشلونة".

جدير بالذكر أن ميسي، يواصل استعداده مع فريقه إنتر ميامي، لانطلاق الموسم الجديد في الدوري الأمريكي، تحديدًا يوم 21 فبراير الحالي.