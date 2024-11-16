نجمة البرازيل للكرة الشاطئية: هذا ما أطلبه من مسؤولي بطولة نيوم

خطوة كبيرة للمساهمة في تطوير اللعبة

وجهت أدرييلي روخا، نجمة منتخب البرازيل للكرة الشاطئية، طلبًا لمسؤولي بطولة كأس نيوم الدولية للكرة الشاطئية 2024، المقامة في منطقة نيوم بالمملكة العربية السعودية.

وصرحت روخا لموقع "جول" اليوم السبت، "إذا كانت لدي الفرصة لأوجه طلبًا واحدًا لمسؤولي البطولة، سيكون المزيد من المنتخبات الوطنية بالتأكيد، لأن كل الفرق الأخرى بحاجة إلى تجربة ما نعيشه هذه الأيام. فنحن دائمًا نخوض نفس المعركة، وهي تطوير كرة القدم الشاطئية للسيدات. لذا فإن إجابتي ستكون المزيد من الفرق حتى نتمكن من التطور".

وأضافت أفضل لاعبة في العالم "بطولة نيوم واحدة من أهم الأحداث في كرة القدم الشاطئية، إن لم تكن الأكثر أهمية في الروزنامة السنوية، كما أنها مهمة أيضًا لتطوير سوق هذه الرياضة".

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وتابعت روخا "هذه البطولة رائعة، إنها تسمح لفتاة صغيرة مثلي من مكان بعيد جدًا في داخل البرازيل أن تأتي للعب في مثل هذه الأجواء المذهلة، وعندما ترى مثل هذا المستوى، أعتقد أنه يمكن إطلاق بطولة كأس عالم للسيدات".

وعما يمكن أن تطلبه من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتطوير الكرة الشاطئية، قالت "إطلاق كأس العالم للسيدات ستكون خطوة كبيرة جدًا. يعمل المسؤولون بجد على ذلك. أنا شخصيًا أهتم بذلك، لأن هذه هي رياضتي المفضلة".

وواصلت "أعتقد أننا نحتاج إلى مسابقات أكثر للحصول على المزيد من الممارسات للعبة والاستمرار في تطوير هذه الرياضة".

وتستعد روخا مع منتخب البرازيل لخوض نهائي البطولة ضد إسبانيا مساء اليوم السبت، وهو تكرار لنهائي النسخة الماضية.

ويشارك في البطولة منتخبات البرازيل، وإسبانيا، وأوكرانيا، وإنجلترا.

وحقق المنتخب البرازيلي انتصارين على إنجلترا (4-2)، وأوكرانيا (5-4)، لكنه خسر على يد إسبانيا (4-6).