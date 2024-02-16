أخيرًا .. كلوب يعلن الخبر الذي انتظره الجميع عن محمد صلاح!

تصريحات مثيرة للمدرب الألماني قبل مواجهة برينتفورد

بعد فترة من الغياب عن الملاعب مع ليفربول، أعلن يورجن كلوب أخيرًا عودة محمد صلاح إلى قائمة الفريق لمواجهة برينتفورد بالدوري الإنجليزي.

صلاح تعرض لإصابة قوية خلال مشاركته مع مصر في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة أمام غانا، وعاد إلى إنجلترا من أجل تلقي العلاج، وسط انتقادات موجهة له لعدم استمراره بمعسكر الفراعنة.

كلوب تحدث في المؤتمر الصحفي لمواجهة برينتفورد قائلًا:"صلاح عاد إلى التدريب بشكل كامل وهذا يعني أنه سيتواجد بقائمة الفريق بصورة تلقائية".

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وعن التسرع في عودة ترنت آرنولد وتعرضه لانتكاسة:"سمعت بعض الأنباء عن قيامنا بإجبار آرنولد على العودة وهذا غير صحيح، تعرض للكثير من الانتكاسات ولا أحد يريد ذلك".

وأضاف:"منذ قدومي هنا لم أجبر أي لاعب على العودة أبدًا، ولكننا نعمل في درجة تنافسية عالية للغاية وأحيانًا نحاول استعادة اللاعبين في أقرب وقت ممكن، ولسوء الحظ عندما نكتشف ذلك مبكرًا لا يتحدث أحد".

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وعن مشاركة آرنولد ودومينيك سوبوسلاي في نهائي كأس الرابطة:"إنها فترة عصيبة، الناس تفكر في النهائي ولكن تركيزي في الوقت الحالي مُنصب على برينتفورد ولوتون وبعدها سنرى، أعتقد أن آرنولد بحاجة إلى أسبوع أو أسبوعين، بينما سوبوسلاي قد يلحق بالنهائي".

يذكر أن ليفربول يلعب غدًا، السبت، أمام برينتفورد، وهو على صدارة الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن آرسنال ومانشستر سيتي، بينما يخوض قمة منتظرة يوم 25 فبراير الجاري أمام تشيلسي بنهائي كأس الرابطة "كاراباو كب".