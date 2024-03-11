أخيرًا ظهور نواف العقيدي مع النصر في آسيا .. لكنها فرحة لم تكتمل!

جمهور النصر طالب كثيرًا بمشاركته في دوري أبطال آسيا، ولكن!

فرحة كبرى غمرت جمهور النصر السعودي خلال الدقائق الماضية بعدما انتشر فيديو لحارس مرمى الفريق نواف العقيدي مرافقًا البعثة الواصلة لاستاد الأول بارك، استعدادًا لمواجهة العين الإماراتي.

الحارس غائب عن العالمي منذ يناير الماضي، في ظل قرار لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم بإيقافه لخمسة أشهر على خلفية تمرده على المنتخب السعودي ورفض المشاركة في كأس آسيا قطر 2023.

ورغم أن العقوبة محلية فقط، ولا تنطبق على دوري أبطال آسيا أو المشاركات الخارجية بشكل عام إلا أن البرتغالي لويس كاسترو؛ المدير الفني للعالمي، يستبعده من كافة مباريات الفريق، موضحًا أن الأمر يرجع لإدارة النادي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومع ظهور العقيدي اليوم رفقة بعثة النصر بعد غياب طوال الفترة الماضية عن الصورة نهائيًا، استبشر الكثيرون بمشاركته، خاصةً في ظل أزمة الحراس بعد إصابة وليد عبدالله وعدم اكتمال شفاء الكولومبي دافيد أوسبينا، لكن فرحتهم لم تكتمل.

وفقًا للصحفي النصراوي علي العنزي فإن وجود نواف العقيدي في استاد الأول بارك لا يعني مشاركته في المباراة، بل أنه أكد أنه بالفعل مستبعد من القائمة، ويبدو أنه حضر فقط لدعم الفريق.

يذكر أن المباراة تقام ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعدما انتهى الذهاب بفوز العين بهدف نظيف.