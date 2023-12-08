أخيرًا سيظهر .. ريال مدريد يحدد الموعد النهائي لمشاركة أردا جولر!

النجم التركي سيظهر أخيرًا.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن الموعد النهائي الخاص بعودة اللاعب التركي أردا جولر، صفقة وسط ملعب ريال مدريد التي جاءت في الصيف.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن القرار قد تم اتخاذه داخل النادي الملكي بالفعل لأجل عودة اللاعب خلال الشهر الجاري للملاعب.

وأوضحت الصحيفة أن القرار تم اتخاذه لعودة اللاعب في الـ 17 من ديسمبر الجاري، ضد فياريال في الدوري الإسباني في آخر مباريات الفريق على ملعبه لهذا العام.

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وحال ظهرت أي مشاكل بدنية قد تتأخر العودة للجولة التالية لآخر مباريات العام في الدوري الإسباني أمام ديبورتيفو ألافيس في الـ 21 من ديسمبر.

جدير بالذكر أن جولر كان قد انضم إلى ريال مدريد مقابل 20 مليون يورو فقط، لكنه لم يظهر حتى الآن مع الفريق في أي مواجهة.