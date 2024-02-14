أخيرًا .. تحديد موعد عودة كريم بنزيما إلى مباريات الاتحاد

متى يعود كريم بنزيما إلى مباريات الاتحاد؟..

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لا يزال المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، يغيب عن مباريات الاتحاد السعودي؛ منذ أزمته مع الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

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جاياردو استبعد بنزيما، من مباريات العميد الاتحادي، ووضع له برنامج إعداد خاص؛ بسبب تأخره من العودة من الإجازة التي تم منحها له، خلال فترة التوقف الأخيرة.

ووفقًا لصحيفة "عكاظ"، سيعود المهاجم الفرنسي للظهور في مباريات الاتحاد مجددًا، بداية من مواجهة الرياض، التي ستقام يوم الأحد القادم، ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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الصحيفة كشفت اليوم الأربعاء، عن أن جاياردو، فضّل عدم الاستعجال في عودة كريم بنزيما إلى المباريات؛ حيث منحه فترة أطول من الإعداد، لكي تكتمل جاهزيته بنسبة 100%.

وكان المدير الفني الأرجنتيني، قد استبعد بنزيما من قائمة أجانب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في مواجهة نافباخور الأوزباكي، والمقرر لها مساء يوم الغد، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا، للموسم الرياضي الحالي.

جدير بالذكر أن الاتحاد، يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 31 نقطة وبفارق 22 نقطة كاملة عن الهلال "المتصدر"؛ بعد مرور 19 جولة.

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