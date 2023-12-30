أخيرًا أخبار جيدة لبرشلونة .. بيدري غير مستبعد من العودة في هذا التاريخ!

بيدري يقترب من العودة إلى برشلونة...

عانى برشلونة، بشكل كبير من الإصابات هذا الموسم، خاصة على مستوى خط الوسط ومن بين تلك الإصابات كانت إصابة بيدري، نجم الفريق ولكن يبدو أن اللاعب صاحب الـ 21 عامًا في طريقه الصحيح للعودة.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن مشاركة بيدري في مباراة لاس بالماس القادمة في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى مباراة بارباسترو في الكأس، مستحيلة.

وأشار التقرير، إلى أن إدارة الفريق الكتالوني، تهدف أن يشارك بيدري، في السوبر الإسباني، ولكن في الوقت ذاته لن تضغط عليه إذ يريد برشلونة أن يشارك اللاعب وهو جاهز بنسبة 100%.

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ويستعد برشلونة، بطل الدوري الإسباني في الموسم الماضي أن يشارك في بطولة السوبر الإسباني، الذي تستضيفه السعودية، وسيكون اللقاء الأول أمام أوساسونا في نصف النهائي يوم 10 يناير.

وفي حال فوز برشلونة، أمام أوساسونا، سيلعب أمام الفائز من ريال مدريد، وأتلتيكو مدريد، في المباراة النهائية يوم الأحد 14 يناير 2024، على ملعب الأول بارك.