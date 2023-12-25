أخيرًا الإصابات تبتعد عن ريال مدريد .. تحديد موعد عودة كامافينجا

ريال مدريد عانى بشكل كبير مع الإصابات هذا الموسم...

عانى ريال مدريد، بشكل كبير مع الإصابات في النصف الأول من الموسم الحالي، والتي كان آخرها إصابة دافيد ألابا بقطع في الرباط الصليبي.

ومن قبل إصابة ألابا، تأثر وسط ميدان والخط الهجومي للفريق، بسبب غياب الثنائي إدوارد كامافينجا، وفينيسيوس جونيور، ولكن بحسب التقارير الصحفية، فإن عودة هذا الثنائي للملاعب أصبحت قريبا.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ماركا" فإن كامافينجا، يتواجد حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، مع فينيسيوس جونيور، ليكملا رحلة تعافيهما من الإصابات التي لحقت بهما.

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وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، الثنائي اقترب من العودة للغاية، بعد ظهورهما بشكل جيد في صالة الألعاب الرياضية وخوض بعض التدريبات الخفيفة على العشب.

وواصلت الصحيفة الإسبانية، تقريرها عن حالة اللاعبين، وأشارت إلى أن كامافينجا في طريقه الصحيح للعودة، ومن المتوقع أن يعود مرة أخرى بعد نهاية فترة أعياد الميلاد والأعطال الشتوية، وقد يصبح جاهزًا لخوض مباراة فريقه أمام ريال مايوركا يوم 3 يناير 2024.