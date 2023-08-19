أخطئوا حينما قارنوك بصلاح .. لم يكن فتى الموسم الواحد مثلك يا هالاند!

لن تكون مثل صلاح يا هالاند!...

نجح مانشستر سيتي، في تحقيق فوزًا هامًا وثمينًا على حساب نيوكاسل، بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

الجميع كان ينتظر مواصلة تألق إرلينج هالاند، خاصة بعد تسجيله هدفين في الجولة الأولى، ولكنه لم يظهر بالمستوى المطلوب، وتمكن زميله جوليان ألفاريز من قيادة الفريق السماوي للحصول على نقاط المباراة.

فوز مانشستر سيتي، ضمن استمراره في صدارة ترتيب البريميرليج، ومواصلة طريقه في الحفاظ على لقبه، الذي لن يكون سهلًا في ظل المنافسة القوية في الدوري.

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ماذا قدم هالاند أمام نيوكاسل؟

أنت لست مثل صلاح يا هالاند!

انفجر هالاند في الموسم الماضي، وحصل على لقب هداف الدوري الإنجليزي بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه، وتوقع الجميع أن يواصل مستواه هذا في الموسم الحالي ويستمر في التطور.

وعلى غير المتوقع، لم يظهر المهاجم النرويجي، بالشكل المطلوب منه حتى الآن، بعدما خاض أربع مباريات في الموسم، سجل خلالهم هدفين، وأهدر الكثير من الفرص المحققة.

في الموسم الماضي، قارن البعض، هالاند بمحمد صلاح نجم ليفربول، الذي انفجر أيضًا في موسمه الأول مع الريدز، ولكنه يستمر حتى الآن في كسر الأرقام القياسية وقيادة هجوم فريقه.

وبمرور الوقت تصبح المقارنة في صالح صلاح، وضد هالاند، خاصة بعدما أثبت أنه "فتى الموسم الواحد" كما كان يطلق على الفرعون المصري في بدايته مع الريدز.

الآن أصبح هالاند هو "فتى الموسم الواحد" وسيتعين عليه بذل جهودًا مضاعفة لإثبات عكس ذلك، في ظل بدايته المتواضعة هذا الموسم، التي لم يظهر فيها بالشكل المنتظر منه، إلا في نصف ساعة فقط أمام بيرنلي بالجولة الأولى، وكان كالشبح دون أي تأثير في باقي المباريات.