"أخبرت الحكم بكل شيء" .. نجم ريال مدريد يُكذب لجنة الحكام في واقعة "الموت لفينيسيوس"!

الصراع مستمر بين ريال مدريد والحكام

قرر داني كارباخال مدافع ريال مدريد، دعم موقف النادي الإسباني، في صراعه مع لجنة الحكام في الليجا بشأن واقعة فينيسيوس جونيور.

ريال سبق أن تقدم بشكوى رسمية ضد الحكم خوان مارتينيز مونويرا، بحجة عدم اتخاذه أي إجراءات ضد جماهير أوساسونا، رغم هتافها بجملة "الموت لفينيسيوس"، خلال مباراة الفريقين مطلع هذا الأسبوع ببطولة الدوري المحلي.

اللجنة الفنية للحكام خرجت ببيان رسمي، مساء الثلاثاء، للرد على ريال، وقالت إن الاتهامات الموجهة للحكم غير عادلة، وأن التسجيلات لم تثبت قيام أي من لاعبي ريال بتحذيره ولفت نظره تجاه الهتافات المسيئة للجناح البرازيلي، لذلك لم يقم بتسجيل الواقعة في تقرير المباراة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كارباخال قام بتكذيب ذلك تمامًا، وقال لبرنامج "El Partidazo" عبر شبكة "Cope":"أخبرت الحكم أنه يجب عليه الاستماع لما كانوا يغنونه لأن الأمر كان في غاية الخطورة وقام به بعض المشجعين".

وأضاف:"ريال مدريد فعل ما كان يجب القيام به، ومن المؤسف أن هناك أشخاصًا يفسدون كرة القدم لدينا بهذه الهتافات، لا يجب أن تطأ أقدامهم الملعب مرة أخرى، بكل أمانة أنا لا أعرف البروتوكول اللازم لوقف هذا الوضع، ولكني أعتقد أنه لا ينبغي أن يحدث".

وتابع:"من الصعب إيقاف فينيسيوس، المنافسون يحاولون إثارة أعصابه ونفس الأمر يحدث في المدرجات، إنه فتى صغير ويحاول التغيير والتحسين من نفسه بشكل مستمر، وهو مثال لجميع الأطفال".

وفي نهاية حديثه كشف كارباخال عن اعتراضه على الطريقة التي يتم التعامل بها مع فينيسيوس جونيور، مطالبًا كافة الجهات المسؤولة ببذل الجهود اللازمة لإيقاف هذه الحوادث المتكررة.