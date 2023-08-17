أخبار نادي الاتحاد | طلب رومارينيو الصادم .. ورحيل مرتقب لحجازي وجروهي

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الخميس الموافق 17 من أغسطس 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الخميس الموافق 17 من أغسطس 2023م، وما يدور حول الفريق.

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استعدوا .. الاتحاد قد يخطف أنطوان جريزمان قبل الانتقال إلى النصر

رغم الصفقات الكبرى، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ إلا أن جماهير نادي الاتحاد السعودي، أعربت عن غضبها من عمل مجلس الإدارة، خاصة أن الفريق الأول لكرة القدم، لا يزال يُعاني من "نقص" في بعض المراكز (طالع التفاصيل).

الاتحاد يتخذ قرارات هامة .. حسم مستقبل أحمد حجازي ومصير صفقة تمبكتي!

اتخذ مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، قرارات مصيرية بشأن الفريق الأول لكرة القدم، على هامش الأسابيع الأولى من الموسم الرياضي الحالي 2023-2024 (طالع التفاصيل).

الاتحاد يدهش جماهيره .. الموافقة على رحيل مارسيلو جروهي مقابل نجم الهلال!

في مفاجأة مدوية.. وافق مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، على "الاستغناء" عن البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).

مفاجأة | رومارينيو يطلب الرحيل عن الاتحاد .. وهذا موقف إدارة الحائلي!

فاجأ النجم البرازيلي رومارينيو، مسؤولي نادي الاتحاد وجماهير الفريق الأول لكرة القدم، بطلب غير متوقع؛ بالتزامن مع بداية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024 (طالع التفاصيل).

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"جنون رونالدو ومواجهة بنزيما" .. نيمار يرفع راية التحدي مبكرًا

لم ينتظر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا كثيرًا حتى يرفع راية التحدي أمام منافسيه خلال موسم 2023-2024 مع نادي الهلال، حيث تحدث عن قوة المنافسة، وأيضًا النجمين كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما (طالع التفاصيل).

قنبلة مدوية .. اقتراح بمشاركة بطل السعودية في دوري أبطال أوروبا!

لن تكتفي أندية المملكة العربية السعودية بضم لاعبين عالميين من أجل لفت أنظار العالم إليهم، بل أن الأمر تطور ووصل إلى الرغبة في المشاركة ببطولة دوري أبطال أوروبا (طالع التفاصيل).

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