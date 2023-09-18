أخبار مقلقة حول إصابة العمار والمجحد وموقفهما من مواجهة النصر

قمة مرتقبة بين العملاقين الأسبوع القادم في الدوري السعودي

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أجرى ثنائي الأهلي، عبد الله العمار ومحمد المجحد، فحوصات طبية بالأشعة لموضع إصابتهما خلال مواجهة التعاون يوم أمس، وقد أظهرت النتائج أخبارًا مقلقة حول موقفهما من مواجهة النصر المرتقبة.

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الأهلي تجاوز التعاون بصعوبة بالغة 3-2 في مباراة الجولة الخامسة من دوري روشن، ويستعد حاليًا للمباراة المنتظرة أمام النصر في ملعب الأول بارك بالرياض مساء الجمعة القادم.

العمار كان قد غادر مواجهة التعاون عند الدقيقة الـ36 للإصابة فيما خرج المجحد لنفس السبب بعد مرور ساعة من اللعب، وقد أجرى اللاعبان فحوصات أولية أظهر تعرض الظهير الأيسر لإصابة في العضلة الخلفية فيما يُعاني لاعب الوسط من إصابة في عضلة الفخذ الأمامية.

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الأهلي يترقب النتائج النهائية للفحوصات الطبية التي أجراها اللاعبان، والتي ستُعلن اليوم، لتحديد مدى قدرتهما على المشاركة في مباراة النصر القادمة، وإن كانت إصابة العمار تحديدًا تُرجح عدم قدرته على اللعب يوم الجمعة القادم.

يُشار إلى أن النصر هزم الرائد في الجولة الخامسة 3-1، ويتخلف الفريق عن الأهلي بفارق 3 نقاط في جدول الترتيب.

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