أخبار سيئة لبرشلونة والبرازيل .. مولر يعلن عن مسلسل وثائقي حول مسيرته!

خبر سيء لبرشلونة وعشاقه...

أعلن توماس مولر، لاعب بايرن ميونخ، والمنتخب الألماني عن إطلاق مسلسل وثائق حول مسيرته، وبعض الكواليس التي تخص رحلته الكروية مع الفريق البافاري.

ونشر اللاعب الألماني مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستاجرام" أعلن من خلاله إطلاق المسلسل قريبًا، وكتب: "أحيانًا التجارب في كرة القدم، يمكن أن تكتب قصصًا لا يمكن تخيلها".

وتابع: "كيف بدأ كل شيء، والفوز بالألقاب وخيبات الأمل، والأشهر القادمة في مسيرتي سترونها قريبًا في مسلسلي الوثائقي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

واشتهر توماس مولر، باستفزازه للمنافسين، وعلى رأسهم برشلونة، ومن المنتظر أن تظهر تلك المشاهد بشكل واضح في المسلسل الوثائقي، إذ أن تصريحاته دائمًا ما تقلل من المنافسين، وازداد الأمر مع الفريق الكتالوني عقب المباراة الشهيرة التي انتهت بفوز بايرن ميونخ بثمانية أهداف مقابل هدفين.

استفزاز مولر، لم ينتهي عند برشلونة فقط بل امتد على الصعيد الدولي، وكما يحدث مع الفريق الكتالوني، يقوم به اللاعب الألماني مع المنتخب البرازيلي، خاصة بعد مباراة ألمانيا والبرازيل الشهيرة في كأس العالم 2014.