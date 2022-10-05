أخبار ريال مدريد: حقيقة بند هالاند .. وبوتشيتينو يواصل انتظار "الملكي"

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأربعاء 5 أكتوبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، يبدو أن ريال مدريد قد توقف عن البحث عن لاعبين جدد وأغلق سوق الانتقالات الصيفية دون إبرام صفقات أخرى.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن اكتفى بإضافة عنصرين جديدين فقط على الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022:

خلال الأيام القليلة الماضية، ثارت عاصفة من الجدل حول بند في عقد إرلينج هالاند مع مانشستر سيتي يقضي بأحقية ريال مدريد في التوقيع معه بعد عامين في صفوف الفريق الإنجليزي، إضافة إلى ما ظهر خلال الشهور الماضية حول شرط جزائي بقيمة ثابتة في نفس التوقيت.

مصادرنا في "جول" تنفي وجود أي بند من هذا النوع يعطي لريال مدريد الأحقية بشكل واضح في الحصول على المهاجم النرويجي المبهر، أو حتى أن تكون هناك أي تفضيلات بالنسبة له من قبل مانشستر سيتي إذا أراد ضم مهاجمه المميز.

وأيًا كان وضع وجود شرط جزائي بشكل عام في عقد هالاند مع مانشستر سيتي، فإننا نستطيع تأكيد أن ريال مدريد يقف على قدم المساواة مع كل من يريدون ضم هالاند بشكل عام، ولا امتياز له على غيره في هذا الشأن. (طالع التفاصيل)

كشفت صحيفة "AS" الإسبانية عن أن الإصابة التي تعرض لها داني سيبايوس لاعب خط وسط ريال مدريد أخطر من المتوقع.

التقرير أشار إلى أن الإصابة ستجعل سيبايوس يبتعد عن الملاعب حتى نهاية 2022، وهو ما يعني تلاشي أي أمل لديه في الانضمام إلى منتخب إسبانيا في مونديال قطر.

صحيفة "Fichajes" الإسبانية كشفت أن ريال مدريد قرر استغلال مواجهة شاختار الأوكراني في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لمراقبة جناحه الشاب ميخايلو مودريك.

الأوكراني الشاب يجذب أنظار عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها ليفربول وآرسنال ونيوكاسل يونايتد من إنجلترا، بالإضافة إلى إشبيلية الإسباني.

أكدت صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية أن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق، يواصل انتظار مكالمة ريال مدريد من أجل تولي تدريبه في المستقبل.

التقرير أشار إلى أن بوتشيتينو يأمل أن تعود إدارة ريال مدريد في التفكير للاستعانة بخدماته إذا لم يتكمن الإيطالي كارلو أنشيلوتي من تحقيق الألقاب خلال الموسم الحالي.

وفي الوقت الحالي، لا يوجد ما يشير إلى أن كارلو أنشيلوتي سيرحل عن ريال مدريد قبل نهاية عقده في 2024.