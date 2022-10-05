خاص | أكذوبة ريال مدريد.. تفاصيل عقد هالاند مع مانشستر سيتي!

ننشر لكم تفاصيل تعاقد المهاجم النرويجي مع فريقه الإنجليزي

خلال الأيام القليلة الماضية، ثارت عاصفة من الجدل حول بند في عقد إرلينج هالاند مع مانشستر سيتي يقضي بأحقية ريال مدريد في التوقيع معه بعد عامين في صفوف الفريق الإنجليزي، إضافة إلى ما ظهر خلال الشهور الماضية حول شرط جزائي بقيمة ثابتة في نفس التوقيت.

مصادرنا في "جول" تنفي وجود أي بند من هذا النوع يعطي لريال مدريد الأحقية بشكل واضح في الحصول على المهاجم النرويجي المبهر، أو حتى أن تكون هناك أي تفضيلات بالنسبة له من قبل مانشستر سيتي إذا أراد ضم مهاجمه المميز.

وأيًا كان وضع وجود شرط جزائي بشكل عام في عقد هالاند مع مانشستر سيتي، فإننا نستطيع تأكيد أن ريال مدريد يقف على قدم المساواة مع كل من يريدون ضم هالاند بشكل عام، ولا امتياز له على غيره في هذا الشأن.

تفاصيل عقد هالاند مع مانشستر سيتي

عقد هالاند مع مانشستر سيتي قائم على 6 معطيات أساسية نستطيع أن نؤكدها لكم في "جول":-

- مانشستر سيتي لم يسدد بشكل ابتدائي مبلغ 75 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد هالاند مع بوروسيا دورتموند، ولكنه دفع لدى التعاقد معه 60 مليون يورو مع تحسين العرض المادي لهالاند ووكلائه.

- أبرم مانشستر سيتي عقدًا لمدة 5 مواسم مع إرلينج هالاند.

- عقد هالاند يقضي بحصوله على راتب سنوي 20 مليون يورو صافية من الضرائب، إضافة إلى حوافز وإضافات يتم صرفها وفق بنود محددة بين اللاعب والنادي.

- سيتقاضى اللاعب بشكل عام ما مجموعه 200 مليون يورو في 5 مواسم برفقة السيتي.

- هناك عمولات لهذه الصفقة تصل إلى 30 مليون يورو تقبل الزيادة بنسبة 50% لدى كل من والد اللاعب والوكالة الممثلة له.

- لا يوجد شرط جزائي يمنح ناديًا بعينه الأفضلية في ضم إرلينج هالاند بأي وقت من مدة تعاقده مع مانشستر سيتي.

بشكل عام، لا يريد مانشستر سيتي التحدث بشكل رسمي حول الأمر، والحديث هنا عن وجود شرط جزائي أصلًا من عدمه يقضي برحيل هالاند بشكل ميسر في 2024، ولكن ما وصلنا إليه في "جول" حول ريال مدريد كحالة خاصة هو أمر مؤكد.