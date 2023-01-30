أخبار ريال مدريد: حقيقة اهتمام النصر بهازارد ومفاوضات تجديد عقد أسينسيو

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الإثنين 30 يناير 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور تغيرت مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، توقف ريال مدريد عن البحث عن لاعبين جدد وأغلق سوق الانتقالات الصيفية دون إبرام صفقات أخرى.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن اكتفى بإضافة عنصرين جديدين فقط على الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الإثنين 30 يناير 2023 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 30 يناير 2023:

حقيقة اهتمام النصر بالتعاقد مع هازارد

ريال مدريد يبدأ مفاوضات تجديد عقد أسينسيو

ريال مدريد يدرس استعادة براهيم دياز من ميلان

سيبايوس يتمسك بريال مدريد

حقيقة اهتمام النصر بالتعاقد مع هازارد

كشفت تقارير صحفية، عن حقيقة اهتمام نادي النصر، بالتعاقد مع إيدين هازارد لاعب ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانتشرت أنباء في الفترة الماضية حول رغبة النصر في التعاقد مع اللاعب البلجيكي، ولكن وبحسب الصحفي " ماريو كورتيجانا" فإن إدارة النصر نفت رغبتها في التعاقد مع هازارد وأكدت أنه خارج حساباتها في فترة الانتقالات القادمة.

ريال مدريد يبدأ مفاوضات تجديد عقد أسينسيو

أكدت تقارير صحفية عن دخل ريال مدريد في مفاوضات مع ماركو أسينسيو، لاعب الفريق لتجديد العقد خلال الفترة الحالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" فإن ريال مدريد بالفعل قدم عرضًا للاعب صاحب الـ 27 عامًا، وقام برفع راتبه، وفي انتظار رد أسينسيو الذي ينتهي عقده مع الميرينجي في الصيف المقبل.

ريال مدريد يدرس استعادة براهيم دياز من ميلان

مجلة "Madridista Real" الإسبانية أكدت أن أحد الأمور التي يفكر فيها ريال مدريد بالنسبة للموسم المقبل تتعلق بمستقبل براهيم دياز لاعب النادي الملكي المعار إلى ميلان الإيطالي.

وأكدت المجلة أن ريال مدريد قرر تقييم وضع دياز بنهاية الموسم الحالي، قبل اتخاذ القرار النهائي إما باستعادته أو بيعه إلى "الروسونيري".

سيبايوس يتمسك بريال مدريد

أكدت تقارير صحفية عن تمسك داني سيبايوس، لاعب ريال مدريد، بالاستمرار مع فريقه، وتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب صحيفة "ماركا" فإن سيبايوس رفض عروضًا من الدوري الإنجليزي، من أجل الاستمرار داخل قلعة الملكي.