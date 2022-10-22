أخبار ريال مدريد: بنزيما الذي ينام بالكرة الذهبية يسبب القلق داخل الملكي!

تعرف على أخبار ريال مدريد السبت 22 أكتوبر 2022، وما هي آخر الكواليس داخل البيت المدريدي خصوصًا بعد فوز بنزيما بالكرة الذهبية؟

صدمة تلقاها مشجعو ريال مدريد بعد إعلان غياب الفرنسي كريم بنزيما عن مباراة إشبيلية بالغة الأهمية في الدوري الإسباني والتي يطمح من خلالها الميرينجي في مواصلة التحليق بعيدًا عن المنافس برشلونة.

ريال مدريد أعلن غياب بنزيما بشكل رسمي، رغم أن كل الأحاديث كانت عن السعادة المفرطة بتتويج الفرنسي بجائزة الكرة الذهبية لأول مرة في مشواره والمرة الثانية عشرة باسم لاعب من ريال مدريد.

تصريحات بنزيما الفرحة للغاية بالتتويج بالكرة الذهبية يبدو أنها لن تدوم طويلًا، كان قد قال إنه "سينام كل يوم بها" واستدعى ذكريات من طفولته حول الأمر.

فيما دخل ريال مدريد أيضًا سباق التعاقد مع متألق بوروسيا دورتموند، يوسوفا موكوكو.

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في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات ريال مدريد في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة وآخر أخبار ريال مدريد اليوم.

أخبار ريال مدريد اليوم السبت 22 أكتوبر 2022

أعلن ريال مدريد في بيان رسمي اليوم نتيجة الفحوصات التي خضع لها نجمه كريم بنزيما بعد معاناته من آلام في تدريبات أمس الجمعة.

وأوضح النادي في بيانه أن النجم الفرنسي يُعاني من إجهاد عضلي في العضلة الرباعية في ساقه اليسرى، مشيرًا إلى أن حالته ستُتابع خلال الفترة القادمة.

الريال لم يُعلن مدة غياب اللاعب لكن المؤكد خروجه من حسابات كارلو أنشيلوتي في مواجهتي إشبيلية، اليوم في الجولة الـ11 من الدوري الإسباني، ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء القادم.

صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أفادت أن المسؤولين في الريال يأملون باستعادة بنزيما المتوج مؤخرًا بجائزة الكرة الذهبية خلال مواجهة جيرونا في الليجا يوم 30 أكتوبر الجاري.

تحدث المهاجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد، إلى صحيفة "فرانس فوتبول" عن كواليس الطريق نحو الفوز بالكرة الذهبية لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022.

بنزيما حصد الجائزة الأسبوع الماضي، بعد تفوقه على كل من ساديو ماني مهاجم بايرن ميونخ وكيفين دي بروينه صانع ألعاب مانشستر سيتي.

وقال صاحب الـ34 سنة لـ"فرانس فوتبول":"لا توجد جائزة فردية أفضل من الكرة الذهبية في كل الرياضات، إنه شيء مختلف ورائع، هي ذروة الجمال ولا يمكنك أن تشتريها، إنها ملكي الآن وذهبت للحصول عليها بنفسي ولم أستطع رؤية مسيرتي من دونها".