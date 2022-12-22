أخبار ريال مدريد اليوم: عودة لإغراء مبابي .. وكامافينجا سبيل الحصول على بيلينجهام

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، توقف ريال مدريد عن البحث عن لاعبين جدد وأغلق سوق الانتقالات الصيفية دون إبرام صفقات أخرى.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن اكتفى بإضافة عنصرين جديدين فقط على الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الخميس 22 ديسمبر 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022:

ذكرت صحيفة "لاجازيتا" الإيطالية أن ريال مدريد مستعد لدفع مليار يورو، من أجل ضم كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. "طالع التفاصيل"

حساب "Madrid Xtra" على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي نقل تقارير تؤكد أن النادي الملكي يرغب في الحصول على خدمات الأرجنتيني إنزو فيرنانديز نجم خط وسط نادي بنفيكا البرتغالي.

التقارير أكدت أن ريال مدريد ينوي دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد فيرنانديز مع بنفيكا، والذي تصل قيمته إلى 120 مليون يورو.

الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أكدت تلك التقارير، وأكد أن ريال مدريد ينوي دفع الشرط الجزائي في عقد الأرجنتيني الدولي في يناير المقبل.

صحيفة "Relevo" الإسبانية أكدت أن الغموض يحيط بمستقبل الثنائي ناتشو وداني سيبايوس مع ريال مدريد، حيث ينتهي عقد الثنائي في صيف 2023.

التقرير أشار إلى أن ناتشو يفكر في مغادرة ريال مدريد بعد 21 عامًا قضاها في النادي الملكي، بعدما تراجعت دقائق لعبه مع وصول الألماني أنطونيو روديجر.

لكن ريال مدريد يقدر اللاعب جدًا، ويدرك أهميته في غرفة الملابس، ولذلك قد يقدم له عرضًا لتجديد عقده.

أما سيبايوس، فإن ريال مدريد منفتح لتجديد عقده إذا ما تمكن من الإقناع في النصف الثاني من الموسم، خاصة وأن كارلو أنشيلوتي معجب بما يقدمه.

صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد قد يضطر إلى تحسين عرضه إلى بوروسيا دورتموند الألماني للفوز بتوقيع الإنجليزي جود بيلينجهام، عبر استخدام الفرنسي الشاب إدواردو كامافينجا في الصفقة.

التقرير أشار إلى أن ريال مدريد يرغب بشدة في التعاقد مع بيلينجهام، لكن في الوقت نفسه يرغب بوروسيا دورتموند في الظفر بتوقيع كامافينجا.

ومع وجود ليفربول الإنجليزي في سباق التعاقد مع بيلينجهام، فإن ريال مدريد قد يحتاج لاتخاذ قرار سريع بشأن نجم الوسط الفرنسي الشاب.