مليار يورو لأجل مبابي؟ قطار ريال مدريد يطارد نجم باريس سان جيرمان

يستعد ريال مدريد للتفاوض مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، مرة أخرى، بعد تألقه في كأس العالم.
أظهر صاحب ال23 عامًا أثناء كأس العالم بقطر، أنه نجم مستقبلي بكرة القدم ولديه العديد من المميزات عن غيره من اللاعبين، خاصة بعد تسجيله ثلاثية في نهائي البطولة، التي حُسمت للأرجنتين بركلات الترجيح.
وذكرت صحيفة لاجازيتا الإيطالية أن ريال مدريد مستعد لدفع مليار يورو، من أجل ضم الشاب الفرنسي إلى النادي الملكي.
حيث أوضحت الصحيفة أن النادي الإسباني سيدفع 150 مليون يورو مقابل الانتقال، و 630 مليون يورو في الراتب و 220 مليون يورو كعمولات.
لم يتم تأكيد أي شيء في مدريد أو من الصحف الإسبانية حتى الآن، لكن يبدو أنّ النادي الملكي لن يتخلى عن حلمه بجلب مبابي.
ورفض مبابي الرحيل إلى صفوف الملكي في الصيف الماضي ليوافق على التمديد مع باريس سان جيرمان حتى 2025.
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