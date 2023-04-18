أخبار ريال مدريد اليوم: عقد جديد لتوني كروس بعد الاستيلاء على مكان تشواميني!

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الثلاثاء 18 أبريل 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

دائمًا ما يطمع ريال مدريد في الوصول إلى أفضل تشكيلة له في كل ميركاتو صيفي أو شتوي، نظرًا لتطلعات الملكي دائمًا بالتتويج بكل الألقاب.

الملكي يدخل في الصفقات بين الحين والآخر ويرتبط بالكثير من اللاعبين ولا يزال يملك الكثير من اللاعبين الدائرين في فلكه خلال الميركاتو.

كما أن الملكي يطمح للإبقاء على أفضل نجومه لمزج الخبرة والشباب في تشكيلته للموسم المقبل الذي سيكون مليئًا بالتحديات.

في السطور التالية نستعرض لكم آخر أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 18 أبريل 2023 في سوق الانتقالات ومن ينضم لكتيبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي؟.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو شتاء 2023

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 18 أبريل 2023

بعد جدل استمر لشهور عديدة حول مستقبل النجم الألماني توني كروس متوسط ميدان ريال مدريد، يبدو أن الفصل الأخير من القصة جاء.

كشف فابريتسيو رومانو خبير سوق الانتقالات عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أن ريال مدريد توصل إلى اتفاق مع لاعبه الألماني من أجل تجديد عقده لمدة موسم جديد. (طالع التفاصيل)

خرج جوناثان بارنيت وكيل أعمال الفرنسي إدواردو كامافينجا نجم وسط نادي ريال مدريد الإسباني للحديث عن التقارير التي ربطت اللاعب بالانتقال إلى آرسنال الإنجليزي في يناير 2023.

بارنيت أجرى مقابلة مطولة مع النسخة الإسبانية من "جول GOAL"، تحدث خلالها عن مستقبل كامافينجا مع ريال مدريد، وخطط اللاعب.

وقال بارنيت عن انضمام الفرنسي إلى النادي الملكي: "كامافينجا يحب ريال مدريد، لقد كان تحديًا كبيرًا بالنسبة له وكان ريال مدريد يحبه، لذلك كان شيئًا بسيطًا للغاية، ريال مدريد هو نادٍ رائع للعمل معه".

كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، أن إدارة ريال مدريد ليست قلقة على لاعب الفريق أوريليان تشواميني، الذي لا يشارك بشكل أساسي مع الفريق هذا الموسم.

وقرر كارلو أنشيلوتي، إعطاء اللاعب فرصة بالأمس عندما قرر استبدال توني كروس الذي استحوذ على مكان الفرنسي بالفترة الأخيرة ودخول تشواميني، بديلًا له.